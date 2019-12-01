Массимо Каррера возглавил греческий АЕК

Официально об этом будет объявлено сегодня утром. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».