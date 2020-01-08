Классон рассказал о своем восстановлении: «Будто снова учусь бегать»

Несем потери, но боремся: не пропустите четвертый этап Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ»

Сборная России подходит к четвертому этапу Кубка мира по биатлону с кадровыми и очковыми потерями, но очень надеется взять в Оберхофе медали.