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Мбаппе - самый дорогой футболист топ-5 лиг Европы, Месси - 8-й, Роналду - 49-й

На первом месте оказался нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Стоимость 21-летнего француза оценивается в 265,2 миллиона евро. На второй позиции идет Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити».
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