Клишина назвала ситуацию вокруг российского спорта «самой тяжелой за все время»

Ситуация вокруг российского спорта, по мнению прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, является самой тяжелой за все время допинговых разбирательств. Об этом спортсменка заявила в интервью «Ленте.ру».