Россия прошла в финал ЧЕ в мужской эстафете 4 по 50 метров кролем

Россияне прошли в финал мужской эстафеты 4 по 50 метров кролем с лучшим результатом в квалификации на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Турнир проходит в Глазго.