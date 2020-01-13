Паредес в запасе ПСЖ на матч с «Монако», Неймар и Мбаппе - в основе

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" опубликовал состав на предстоящий матч с "Монако" в Лиге 1. Аргентинский полузащитник парижан Леандро Паредес, ранее выступавший в российском "Зените", остался в запасе своей команды.