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СМИ: Футболист «Локомотива» Хёведес хочет вернуться в Бундеслигу и согласен перейти в «Кёльн»

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес может продолжить карьеру на родине и перейти в «Кёльн». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Bild.
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