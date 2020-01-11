Головин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемГоловин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»«Адмирал» – «Ак Барс». Альмквист и Пилипенко сделали дублиСветлана Веретенникова: «В ледовом шоу Загитова нашла эмоции, которых ей не хватало»МОК намерен добиться пересмотра дел 28 спортсменов из РоссииЗлатан Ибрагимович: Забитые мячи на «Сан-Сиро» я буду праздновать как богГоловин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»Тренерский штаб «Монако» огласил список игроков, вызванных на матч 20-го тура чемпионата Франции с «ПСЖ». Среди вызванных футболистов присутствует российский полузащитник монегасков Александр Головин.рекламаГол Ковальчука в овертайме принес «Монреалю» победу над «Оттавой»«Монреаль Канадиенс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» на ее же домашней площадке: 1:2 ОТ. Таким образом, «Канадиенс» прервал печальну серию из восьми матчей без побед.В ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик Гонсалвеш40-летний португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш попал в аварию на седьмом этапе ралли "Дакар". В результате аварии гонщик погиб. Об этом сообщило AFP со ссылкой на организаторов ралли.Хави может возглавить «Барселону», руководство клуба обсудило с ним возможное назначениеЛегендарный экс-полузащитник Хави «Барселоны» рассматривается руководством каталонского клуба в качестве кандидата на пост главного тренера команды. Хави уже провел встречу с боссами сине-гранатовых.Осорио сделал выбор между «Зенитом» и «Порту»Венесуэльский защитник Йордан Осорио, арендованный «Зенитом» у «Порту», рассказал о вариантах продолжения карьеры и подчеркнул, что еще не вел переговоров ни с одним из клубов о своем о контракте.Дмитрий Тарасов рассказал о медосмотре в «Рубине»Дмитрий Тарасов рассказал о свое первом дне в казанском «Рубине». О медосмотре Тарасова в новой команде, сообщает казанское издание «БИЗНЕС Online».ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция— : —КосовоНачало в 09:45Чемпионат АнглииБорнмут— : —УотфордНачало в 09:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИталииУдинезе— : —СассуолоНачало в 06:30Чемпионат ИталииТорино— : —БолоньяНачало в 09:00Чемпионат ИталииСампдория— : —БрешиаНачало в 09:00Еще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен— : —НантНачало в 09:00Чемпионат ФранцииДижон— : —ЛилльНачало в 11:00Еще 1Весь футболреклама«Малага» уволила главного тренера. Ранее он был отстранен за интим-видеоВиктор Санчес дель Амо отправлен в отставку с поста главного тренера «Малаги», сообщается на официальном сайте клуба. Это произошло после того, как в сеть попало его интимное видео.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Лунин парировал два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка ИспанииУкраинский стал героем серии пенальти в матче против Марбельи Вратарь Вальядолида Андрей Лунин вышел в стартовом составе своего клуба в матче 1/32 финала Кубка Испании против Марбельи.реклама