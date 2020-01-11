Головин попал в список вызванных игроков «Монако» на матч с «ПСЖ»

Осорио сделал выбор между «Зенитом» и «Порту»

Венесуэльский защитник Йордан Осорио, арендованный «Зенитом» у «Порту», рассказал о вариантах продолжения карьеры и подчеркнул, что еще не вел переговоров ни с одним из клубов о своем о контракте.