Видео полного боя Кроуфорд — Каваляускас за титул чемпиона мира WBO с двумя нокдаунами и зрелищным нокаутом

Не знающий поражений представитель США Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) успешно провел защиту своего титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе в поединке против литовского боксера Эгидиюса Каваляускаса (21-1-1, 17 КО), пишет Sports.kz.