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В американском Лас-Вегасе завершился представительный турнир по смешанным единоборствам UFC 245.Фигуристка Алина Загитова приостановила карьеруОлимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Заявление она сделала в эфире Первого канала.Что нужно сборной России для победы на Кубке Первого канала? Расклады перед матчем с финнамиНесмотря на победу над Чехией (4:3 Б), сборная России с двумя очками занимает последнее место в таблице Кубка Первого канала.Кюн показал лучший ход в гонке преследования, Логинов — 23-йНемецкий биатлонист Йоханес Кюн показал лучшую скорость прохождения дистанции гонки преследования на 2-м этапе Кубка мира в Хохфильцене. Вторым по скорости на лыжне стал француз Фабьен Клод.«Вашингтон» давит всех даже без голов Овечкина. 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