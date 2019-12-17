НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболуКубок Первого канала. Финляндия уверенно обыграла Швецию, забил даже вратарьВЭБ станет владельцем более 75% акций футбольного клуба ЦСКАЖенская сборная России заняла 2-е место в эстафете по биатлонуМайе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболуФутболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в субботу в Запорожье, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".рекламаКоманда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Логинов взял серебро в гонке преследования в ХохфильценеРоссийский биатлонист Александр Логинов стал 2-м в пасьюте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.Сборная России одержала победу над Чехией на Кубке Первого каналаРешающая шайба, которая сделала российских хоккеистов победителями, была забита в серии послематчевых буллитов. Счет был открыт на третьей минуте нападающим Андреем Кузьменко.Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCCРоссийский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг. Бой завершился во втором раунде.Слуцкий заявил, что никогда в жизни не возглавит «Спартак»Бывший главный тренер московского ЦСКА и голландского "Витесса" Леонид Слуцкий заявил о том, что никогда в жизни не возглавит столичный "Спартак". Об этом сообщает "Матч ТВ".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаУмер белорусский хоккеист Владимир ЦыплаковСкончался советский и белорусский хоккеист Владимир Цыплаков, сообщает 14 декабря агентство БелТА. Спортсмену было 50 лет. О причинах смерти не сообщается.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:35:42Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Денис Черышев не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Реалом» из-за травмыПервая победа Карреры в АЕКе, «Джентльмен года» Жирков и другие события дня — в футбольном дайджесте субботы.рекламаМедведев – о победе над Штруффом: «Так легко победить Яна – большое достижение»Пятая ракетка мира Даниил Медведев поделился впечатлениями от старта на выставочном турнире в Саудовской Аравии, где он вчера за час обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 6:1. «Это был отличный матч.Навка — о Загитовой: «Поражаюсь этой мудрой, умной девочке, у которой в 17 лет так развита интуиция»Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась ожиданиями от участия Алины Загитовой в ее ледовом шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств» и прокомментировала решение фигуристки о приостановлении карьеры.