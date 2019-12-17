Навка — о Загитовой: «Поражаюсь этой мудрой, умной девочке, у которой в 17 лет так развита интуиция»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась ожиданиями от участия Алины Загитовой в ее ледовом шоу «Спящая красавица: легенда двух королевств» и прокомментировала решение фигуристки о приостановлении карьеры.