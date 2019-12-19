Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала

Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах. Об этом сообщает Marca.