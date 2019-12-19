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Владимир Драчев: «Санкции ВАДА — политическое решение. Надеюсь на здравый смысл судей CAS»

Президент СБР Владимир Драчев поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оспорить санкции, наложенные на российский спорт исполкомом ВАДА.
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НХЛ. Записи матчей

Сан-Хосе — Вегас
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Даллас — Калгари
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Детройт — Аризона
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Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм
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Сан-Хосе — Сент-Луис
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Ванкувер — Питтсбург
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Колорадо — Чикаго
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Бостон — Нэшвилл
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Эдмонтон — Монреаль
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Торонто — Детройт
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Тампа-Бэй
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Коламбус — Нью-Джерси
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Оттава — Филадельфия
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Каролина — Флорида
Яндекс.Эфир
Миннесота — Виннипег
Яндекс.Эфир
Баффало — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Флорида — Даллас
Яндекс.Эфир
02:47:00
Ванкувер — Вегас
Яндекс.Эфир
02:46:40
Аризона — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:51:05
Калгари — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:41:00
Колорадо — Каролина
Яндекс.Эфир
02:32:45
Виннипег — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:48:45
Оттава — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:00
Филадельфия — Баффало
Яндекс.Эфир
02:49:00
Тампа-Бэй — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:15
Коламбус — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:49:10
Бостон — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:47:02
Сент-Луис — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:13
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:32
Нью-Джерси – Анахайм
Яндекс.Эфир
02:33:21
Сан-Хосе — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:48
Вегас — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:48
Ванкувер — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:30:37
Калгари — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:39:09
Виннипег — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:46
Детройт — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:47
Торонто — Баффало
Яндекс.Эфир
02:42:05
Тампа-Бэй — Оттава
Яндекс.Эфир
02:38:52
Филадельфия — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:40:15
Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:50:33
Бостон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:39:32
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:38:47
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:54
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
04:00:00
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
02:38:31
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
Яндекс.Эфир
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