«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» объявили составы на матч АПЛ

Сегодня, 29 декабря футболисты «Ливерпуля» примут на домашней арене «Вулверхэмптон» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и стартует в 19.30 мск.