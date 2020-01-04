Иван Морозов — о победном голе в полуфинале МЧМ: «Увидел, что защитник без скорости и я могу уйти в центр»

Нападающий сборной России Иван Морозов оценил свой победный гол в овертайме полуфинального матча молодежного чемпионата мира против Швеции (5:4 ОТ). — Иван, как вы забили в овертайме? Опишите момент.