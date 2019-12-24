Алексей Слепов: «Передо мной нет конкретной задачи попасть на этапы Кубка IBU»

Российский биатлонист Алексей Слепов, ставший победителем «Ижевской гонки» в спринте, заявил о том, что не ставит перед собой задачи попасть на январские этапы Кубка IBU.