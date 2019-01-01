Российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине

Алена Косторная установила мировой рекорд, побив свой и россиянки Александры Трусовой. Российские фигуристки заняли весь пьедестал на финале Гран-при в Турине. Об этом пишут "РИА Новости".