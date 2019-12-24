НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРФС отклонил реформу ПФЛ с ликвидацией группы «Восток»Туктамышева разбила нос перед началом чемпионата РоссииКадыров вызвал на бой Емельяненко: Ведь бокс не драка, это спорт«Лысая голова хочет получить!» Емельяненко ответил на вызов ИсмаиловаГжегож Крыховяк сыграл свадьбуРФС отклонил реформу ПФЛ с ликвидацией группы «Восток»Исполком РФС не принял проект реформирования ПФЛ, предполагающий ликвидацию группы «Восток», сообщает источник.рекламаБиатлон. Назван состав сборной России на январские этапы Кубка мираСоюз биатлонистов России объявил состав мужской и женской сборной России на этапы Кубка мира, которые состоятся на январе.Яшин и Месси вошли в сборную лучших игроков в истории от AS, Роналду в список не попалИспанское издание AS составило сборную из игроков, которых он считают лучшими в истории футбола. Место голкипера в списке лучших занял советский вратарь Лев Яшин.Жоау Мариу: «Миранчук может играть в „Юве“. Но он должен быть готов к сложностям»Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу оценил перспективы своего одноклубника Алексея Миранчука в итальянском чемпионате.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.ЦСКА подписал лучшего бомбардира чемпионата БелоруссииФутболист "Энергетика-БГУ" Илья Шкурин в скором времени присоединится к ЦСКА. Игрок подписал контракт с армейцами, сообщают российские СМИ. Официально о переходе будет объявлено позже.ФутболХоккейБаскетболВчераЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 1ТрабзонспорЗавершёнЧемпионат ТурцииДенизлиспор1 : 5АланьяспорЗавершёнЧемпионшип АнглииБлэкберн0 : 0УиганЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаГуберниев – ФЛГР: «Не заявлять сильнейших спортсменов на командный спринт – неуважение к зрителям»Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о формировании составов на командный спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир ЦСКА добился шестой победы кряду в матче с «Магниткой»Во вторник, 24 декабря, состоялся единственный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА на своей площадке принимал магнитогорский "Металлург".реклама