Коган про слухи о пропуске Косторной чемпионата России: «С удивлением узнали об этом, хотя она уже сидела в самолете»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал слухи о том, что победительница Финала Гран-при Алена Косторная может пропустить чемпионат России в Красноярске.