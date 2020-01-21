В нижнекамском «Нефтехимике» изучают вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

В хоккейном клубе «Нефтехимик» изучают инцидент в Нижнекамске, который, предположительно, устроил игрок команды Степан Захарчук. Об этом сообщается в микроблоге команды в Twitter.