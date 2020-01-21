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Генеральный директор ФК «Сочи» объявил о переходе 28-летнего нападающего в стан сочинского клуба: «Клубы обо всем договорились.Российский теннисист Медведев вышел во второй раунд Australian OpenРоссийский теннисист вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 21 января.Ганус считает, что публичные слушания в CAS усилят критику в адрес РоссииГлава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал предложение руководителя Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта о проведении публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и РУСАДА.Овечкин стал девятым снайпером в истории НХЛФорвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Анфиса Резцова подвергла критике выступление сборной РоссииДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении сборной России в нынешнем сезоне. «Большая часть сезона прошла, но каких-то выводов я не видела.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Манчестер СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииБорнмут— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 14:30Чемпионат АнглииЭвертон— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Еще 3Кубок Испании1/16 ФиналаРекреативо— : —ОсасунаНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаСарагоса— : —МальоркаНачало в 13:00Еще 1Кубок ИталииЧетвертьфиналНаполи— : —ЛациоНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаКыркларелиспор0 : 0ИстанбулИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаФенербахче— : —КайсериспорНачало в 12:30Весь футболрекламаВ нижнекамском «Нефтехимике» изучают вопрос о ДТП с возможным участием ЗахарчукаВ хоккейном клубе «Нефтехимик» изучают инцидент в Нижнекамске, который, предположительно, устроил игрок команды Степан Захарчук. Об этом сообщается в микроблоге команды в Twitter.НХЛ. 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В опросе участвовало 392 спортсмена, представляющих 31 клуб заокеанской лиги.реклама