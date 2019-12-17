«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги Европы

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги ЕвропыКоманда тренера Турсынбаевой ответила Тарасовой и Плющенко на критику по поводу ЗагитовойШтырков проиграл впервые в карьере. Эномото задушил во втором раундеЯлонен: гол вратаря — это супер, просто невероятно!ЦСКА перейдет под госконтроль. 75% акций клуба передадут ВЭБ«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги ЕвропыШестой матч группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе» закончился со счетом 3:0. «Горожане» покидают турнир. Первые десять минут матча фактически полностью проходили в середине поля.рекламаРусский боец Петр Ян вырубил легенду ММА и бросил вызов чемпиону UFC. Он завоевывает фанатов в СШАПолтора года назад Петр Ян дебютировал в UFC. За это время он успел шесть раз подраться в сильнейшей лиге мира, оформить два нокаута, забрать один бонус за лучший бой вечера, добраться до позиции в топ-5 легчайшего дивизиона и стать самым активным россиянином в UFC.Тутберидзе прокомментировала приостановку карьеры ЗагитовойПо словам тренера, фигуристка говорила о желании сделать паузу к карьере в течение полутора лет. Тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу решения Алины Загитовой о приостановке своей карьеры.Хоккейная сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого каналаРИАМО — 14 дек. 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Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Волкановски стал новым чемпионом UFC в полулегком весе, победив ХоллоуэяНа турнире UFC 245 в Лас-Вегасе состоялся поединок за титул чемпиона организации в полулегком весе между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем.рекламаКроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBOВ главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.Милош Ржига: «Люблю приезжать в Россию, здесь всегда очень теплый прием»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после поражения от России (3:4 Б) в матче 2-го этапа Евротура в Москве назвал причины, из-за которых его подопечные потерпели неудачу.Чемпионка ОИ: «Ребята, мы еще недавно не попадали на подиум в эстафете! Давайте порадуемся серебру»Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Анна Богалий поделилась впечатлениями от женской эстафеты на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, в которой сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла второе место, проиграв норвежкам 8,2 секунды.Александр Жулин — о приостановлении карьеры Загитовой: «Зачем возвращаться, если ты не можешь ни на что больше претендовать?»Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка Алина Загитова поступила правильно, приняв решение приостановить спортивную карьеру.