«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги Европы

Норвегия выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону. Россия – 6-я

Мужская сборная России по биатлону в составе Эдуарда Латыпова, Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова показала шестой результат по итогам мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене.