«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги Европы

Жулин: у Загитовой нет мотивации, чтобы учить четверные прыжки и соответствовать 15-летним

МОСКВА, 14 декабря. / ТАСС/. Российский тренер Александр Жулин считает, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой уже нет смысла возвращаться в спорт, так как она уже всего достигла.