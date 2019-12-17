«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги Европы

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги ЕвропыФинский вратарь в дебютном матче забил шведам через всю площадку (видео)Американец Лопес нокаутировал Комми и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весеЭто Гинер всё отдал. ЦСКА теперь в руках государстваКентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги ЕвропыШестой матч группового этапа Лиги Европы между «Краснодаром» и «Хетафе» закончился со счетом 3:0. «Горожане» покидают турнир. Первые десять минут матча фактически полностью проходили в середине поля.рекламаКоманда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Видео: российский боец Петр Ян заставил истекать кровью легенду UFCРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу нокаутом над легендой UFC - американцем Юрайем Фейбером. Турнир проходил в Лас-Вегасе.Россиянки взяли бронзу чемпионата мираЖенская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира, проходящего в Японии. В матче за третье место россиянки переиграли сборную Норвегии со счетом 33:28.Хоккей. Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого каналаВ матче Кубка Первого канала сборная России встречалась с Чехией. Россияне обыграли соперника в серии буллитов. Сборная России провела вторую встречу на Кубке Первого канала-2019.Анатолий Хованцев: «Сборная России могла побороться за золото в женской эстафете»Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что россиянкам было по силам завоевать золото в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. — За золото можно было бороться.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаНепряева стала пятой в спринте на этапе Кубка мира в ДавосеРоссийская лыжница Наталья Непряева заняла пятое место в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе. Победу в гонке одержала шведка Линн Сван.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Сборная России заняла первое место на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спортуМужская сборная России заняла первое место в командной гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в японском Нагано.реклама«Уральский Халк» проиграл впервые в карьере. Он жутко устал и сдалсяЯсубей Эномото победил Ивана Штыркова удушающим приемом во втором раунде на турнире RCC 7 в Екатеринбурге. Иван Штырков. Страна: Россия.