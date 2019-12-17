«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги Европы

Анатолий Хованцев: «Сборная России могла побороться за золото в женской эстафете»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев считает, что россиянкам было по силам завоевать золото в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. — За золото можно было бороться.