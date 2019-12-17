«Краснодар» крупно проиграл и вылетел из Лиги Европы

Голикова взяла серебро на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано

Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебро на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Нагано (Япония). Победила японка Нао Кодайра с результатом 37,496 секунды.