Ибрагимович забил в первом матче после возвращения в «Милан»

"Милан" в товарищеском матче разгромил клуб "Роденс" со счетом 9:0. Один из мячей в составе "россонери" забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, который только вчера, 2 января, был представлен в качестве игрока миланцев.