Загитова: первый раз выступала при такой большой аудитории

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, которая устроила показательный прокат перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и московским ЦСКА в Санкт-Петербурге, призналась, что ей никогда не приходилось выступать при столь большой аудитории.