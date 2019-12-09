Васю Пельменя отправили в нокаут одной пощечиной

Васю Пельменя, бойца на пощечинах и фермера, впервые отправили в нокаут в рамках очередного выпуска интернет-шоу «На бочке». Его смогли уложить всего с одного удара. Турнир состоялся в столице России.