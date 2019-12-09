Фетисов о решении ВАДА: этот бан может угробить российский спорт

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя решение исполкома ВАДА в отношении России, заявил, что это решение может губительно сказаться на общем состоянии дел в российском спорте.