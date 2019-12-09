НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»WADA назвало виды спорта, в которых россияне нарушили антидопинговые правилаРодченков оценил решение ВАДА по российским спортсменамАлександр Тихонов – об отстранении России: «То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA»Шнуров написал шокирующий стих о мировой политике, спортсменах и бомбеГвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах чемпионской гонки для «горожан» в соперничестве с «Ливерпулем».рекламаWADA лишило РФ на 4 года права участвовать в международных турнирахИсполнительный комитет WADA лишил Россию права принимать участие в крупных международных турнирах, в том числе олимпиадах и чемпионатах мира.«Васко да Гама» претендует на защитника «Зенита» Дугласа СантосаЗащитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру у себя на родине в Бразилии. Об этом сообщают бразильские СМИ.PwC представила ежегодное «Комплексное исследование экономики российского футбола»PwC представила ежегодное «Комплексное исследование экономики российского футбола» Официальный аудитор Международной федерации футбола (FIFA) компания PwC представила ежегодное «Комплексное исследование экономики российского футбола».Рыдающего от досады Плющенко сняли на видеоНа долю шестилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской выпало непростое испытание. Александр несколько раз упал на шоу в Румынии, где он выступал вместе с отцом.РФС рассмотрит высказывания Гинера о судействе в матче с «Краснодаром»Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит слова президента московского ЦСКА Евгения Гинера о судействе в матче чемпионата России между ЦСКА и "Краснодаром", заявил руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, чьи слова предоставила пресс-служба организации.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорЗавершёнЧемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаФетисов о решении ВАДА: этот бан может угробить российский спортДвукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, комментируя решение исполкома ВАДА в отношении России, заявил, что это решение может губительно сказаться на общем состоянии дел в российском спорте.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Время пока есть: Решение WADA не сломило оптимизм ОвечкинаВыступающий за американский клуб "Вашингтон Кэпиталз" хоккеист Александр Овечкин прокомментировал действия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое ввело санкции против России.реклама«Антидопинговое движение дает нам понять: дальше так жить нельзя»Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус — о скандальном решении ВАДА о санкциях против России.Фазель: судьбу чемпионата мира по хоккею в Новосибирске решит Спортивный арбитражный судПрезидент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что федерация будет принимать решение в отношении России после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).