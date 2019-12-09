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Случилось страшное: Россия получила жесткий 4-летний бан.Фуркад — о возможном отстранении российского спорта: наказание должно быть суровымПятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад поделился ожиданиями от решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российскому вопросу. «Думаю, Россию накажут.Егоров назвал достойной работу Казарцева в матче «Краснодар» — ЦСКАСудья Василий Казарцев достойно отработал в матче 19-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.Российские лыжники не оставили шансов норвежцам в эстафете, команды Устюгова и Мельниченко — с золотом и серебромРоссийские лыжники взяли золото и серебро в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.Рыдающего от досады Плющенко сняли на видеоНа долю шестилетнего сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской выпало непростое испытание. Александр несколько раз упал на шоу в Румынии, где он выступал вместе с отцом.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаМОК назвал условие для защиты российских спортсменовМеждународный олимпийский комитет (МОК) предложил российским властям передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) подлинную базу данных Московской лаборатории для защиты невиновных спортсменов.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир России нужно компенсировать WADA 2 миллиона долларов за затраты на расследование в Московской лаборатории«России необходимо покрыть все расходы, связанные с расследованием и криминалистическим анализом. Сколько это будет, можно будет сказать после окончания дела.рекламаДиректор РУСАДА Ганус: «Больше так жить нельзя»Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение WADA отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года.«Информация для нашего биатлона негативная. Мы должны знать, кто конкретно будет допущен к ЧМ». Драчев — о решении ВАДАГлава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отметил, что после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) самым главном остается заранее узнать, кто из российских биатлонистов сможет выступить на чемпионате мира.