Сливко и Кайшева выступят за Россию на январских этапах Кубка IBU

Алексей Слепов, Ильназ Мухамедзянов, Вадим Филимонов, Ульяна Кайшева и Виктория Сливко включены в состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка IBU по итогам соревнований "Ижевская винтовка" в Ижевске.