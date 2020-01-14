«Салават Юлаев» в гостях уступил «Барысу»

Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях уступил «Барысу» со счетом 3:5. Первым в этой встрече отличился форвард «Барыса» Дастин Бойд уже на пятой минуте встречи, но через четыре минуты Владислав Картаев сравнял в счете.