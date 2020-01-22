Отец Хабиба о 100 миллионах долларов за реванш с Конором: «Для меня важны не деньги, а спортивная составляющая»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал требования предоставить гонорар в 100 миллионов долларов за реванш с экс-чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором.