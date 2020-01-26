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Драчев и Губерниев отреагировали на победу россиянки в индивидуальной гонке ЮЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев опубликовал в своем Instagram новую фотографию и поздравил россиянку Анастасию Халиуллину с победой в индивидуальной гонке на 12,5 километров на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде.
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