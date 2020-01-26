Вопрос с арендой Кокорина в «Сочи» решится в среду («СЭ»)

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин все еще не хочет уходить в аренду в «Сочи». Сегодня 28-летний форвард не поехал на второй сбор «Сочи» в Турцию. Возможно, он будет тренироваться с «Зенитом-2».