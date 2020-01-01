Журналист Василий Конов: переговоров по Чалову с клубами АПЛ пока нет

«Предметных переговоров по Чалову на данный момент нет», – написал Конов в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Чалове заинтересованы «Челси» и «Брайтон».