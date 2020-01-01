Объявлены все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

Накануне сборная России с разгромным счетом победила сборную Германии — 6:1. В Чехии завершился групповой этап молодежного чемпионата мира 2020 года по хоккею и стали известны все четвертьфиналисты.