Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом

Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон после поражения от россиян в полуфинале чемпионата мира выразил недовольство тем, что Александр Хованов на шестой минуте эмоционально отпраздновал заброшенную в большинстве шайбу.