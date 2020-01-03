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Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом

Хоккеист молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон после поражения от россиян в полуфинале чемпионата мира выразил недовольство тем, что Александр Хованов на шестой минуте эмоционально отпраздновал заброшенную в большинстве шайбу.
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«Нет ничего лучше матча Россия — Канада». Тренер канадцев в восторге от будущего финала

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер поделился ожиданиями от финала МЧМ против России. — Нет ничего лучше матча Россия — Канада, — сказал Хантер. — Еще в школе смотрел эти игры.

НХЛ. Записи матчей

Вашингтон — Оттава
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Лос-Анджелес — Коламбус
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Монреаль — Виннипег
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Торонто — Эдмонтон
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Анахайм — Нэшвилл
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Чикаго — Детройт
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Миннесота — Калгари
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Питтсбург — Флорида
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02:43:20
Лос-Анджелес — Нэшвилл
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02:41:30
Аризона — Филадельфия
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02:50:20
Монреаль — Питтсбург
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02:32:00
Торонто — Нью-Йорк Айлендерс
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02:41:00
Оттава — Тампа-Бэй
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02:43:30
Нью-Джерси — Колорадо
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02:51:05
Вегас — Сент-Луис
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02:44:00
Миннесота — Виннипег
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02:37:40
Коламбус — Сан-Хосе
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02:32:00
Баффало — Флорида
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02:39:30
Даллас — Детройт
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02:45:00
Вегас — Филадельфия
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02:38:30
Ванкувер — Чикаго
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02:50:10
Колорадо — Сент-Луис
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02:29:30
Аризона — Анахайм
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02:30:45
Виннипег — Торонто
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02:35:20
Оттава — Флорида
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02:37:00
Монреаль — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Питтсбург — Сан-Хосе
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02:32:50
Баффало — Эдмонтон
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02:41:20
Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси
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02:29:35
Бостон — Коламбус
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