Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов по сумме двух программ в финале Гран-при в Турине. За произвольную программу она получила 162,14 балла.