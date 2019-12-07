Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемРоссийские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в ТуринеАвербух скептически отнесся к перспективам Загитовой в финале Гран-приВидео: Девушка-боец UFC разделась догола, но не смогла сделать весКосторная съела цветок на церемонии награждения. Щербакова и Трусова последовали ее примеруЮбилейный матч, голевой пас: Головин помог «Монако» разгромить «Амьен»Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в ТуринеРоссийская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов по сумме двух программ в финале Гран-при в Турине. За произвольную программу она получила 162,14 балла.рекламаДжошуа взял реванш в поединке с РуисомБританский спортсмен Энтони Джошуа вернул титул чемпиона WBA в матче-реванше против американца Энди Руиса. Бой состоялся в Саудовской Аравии на арене Diriyah Arena на вечере профессионального бокса.Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафетеГонка с оттенком грусти.«Это беспредел»: Президент ЦСКА потребовал увольнения главы департамента судейства РФСЕвгений Гинер назвал Александра Егорова «негодяем». Президент ЦСКА Евгений Гинер подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.Стоунз получил травму в матче с «МЮ»«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» (1:2, второй тайм) в 16-м туре чемпионата Англии. Защитник команды хозяев Джон Стоунз получил травму во втором тайме, его заметил Николас Отаменди.Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»«Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 5:2 в 16-м туре Примеры.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов3 : 0ОренбургЗавершёнЧемпионат РоссииКраснодар1 : 1ЦСКАЗавершёнЧемпионат РоссииАхмат0 : 1УфаЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон3 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3ЛиверпульЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииРеал2 : 0ЭспаньолЗавершёнЧемпионат ИспанииГранада3 : 0АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)2 : 1БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаОКР определится с дальнейшими действиями после заседания набсовета РУСАДА по санкциям WADAТАСС, 8 декабря. Олимпийский комитет России (ОКР) рассмотрит дальнейшие действия после заседания наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир