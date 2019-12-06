Ушедших с трибуны фанатов «Динамо» не выпускали со стадиона

Болельщиков московского "Динамо", ушедших с трибуны во время матча 19-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", не сразу выпустили со стадиона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к Российской премьер-лиге.