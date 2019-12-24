Илья Трифанов: Малышко предложили отобраться через «Ижевскую винтовку» вчетвером, но отправили одного

Дмитрий Малышко был готов вернуться в сборную России после участия в «Ижевской винтовке». Об этом в инстаграме сообщил корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов. – Дмитрий предложил отобраться по-честному.