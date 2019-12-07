Фанаты «Уфы» покинули трибуны на матче чемпионата России с «Ахматом»

Фанаты "Уфы" покинули трибуны на матче 19-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом" в знак солидарности с болельщиками московского "Спартака", сообщается в микроблоге башкирского клуба в Twitter.