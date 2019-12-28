Ларионов – о поведении россиян в микст-зоне: Самое плохое, когда ты бьешь лежачего

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о поведении некоторых игроков российской команды, которые не сдерживают себя при общении в микст-зоне после матчей.