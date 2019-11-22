Сергей Овчинников: «Гончаренко досконально объяснил план ЦСКА на игру»

Ужас в легкой атлетике может лишить нас Олимпиады 2020 в Токио

Грядущая Олимпиада все больше и больше в тумане. Сном кажутся беззаботные времена, когда в предолимпийский год гадали о шансах на медали, обсуждали звезд, предвкушали что-то большое и важное.