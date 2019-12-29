Келли Пике отписалась от Квята в «Инстаграме» и удалила почти все фото с ним

Келли Пике, девушка пилота «Торо Россо» Даниила Квята, отписалась от россиянина в социальной сети «Инстаграм». Более того, она удалила множество совместных фотографий со спортсменом.