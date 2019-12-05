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Российские эксперты заявили об изменении базы московской лаборатории Родченковым

База данных московской лаборатории (LIMS) в течение как минимум полугода менялась экс-директором учреждения Григорием Родченковым, бежавшим в США, следует из отчета независимых российских экспертов.
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