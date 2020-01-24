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Фийон-Майе выиграл масс-старт в Поклюке, Логинов – худший из россиян

Француз Кентен Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. На финише 27-летний спортсмен выиграл забег у четырех конкурентов. Почти одновременно к финишу пришли сразу пять биатлонистов.

Кокорин в «Сочи»: странности переезда футболиста на юг

21 января клуб «Сочи» объявил о переходе на правах аренды нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина, прославившегося в том числе потасовкой в Москве, в которой также был замешан полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
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