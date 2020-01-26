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Украинский боксёр укусил соперника, выкрикнув «Майк Тайсон»

Украинский боксёр Иван Редкач укусил своего соперника Дэнни Гарсию из США во время боя за звание обязательного претендента на чемпионский пояс в полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
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Украина опровергла информацию о возможном совместном с Россией проведении ЧЕ-2026 по гандболу

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опровергло информацию о том, что Украина совместно с Россией и Белоруссией может подать общую заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

Если подсчитать, предположение о том, что Ови побьет рекорд Гретцки, не кажется таким уж сумасшедшим

На первый взгляд предположение о том, что Александр Овечкин может побить «вечный» рекорд Уэйна Гретцки, кажется сумасшествием. Но если подсчитать… оно уже перестает являться таким.
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