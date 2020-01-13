Конор Макгрегор: «Очень хочу закончить год боем с Хабибом в Москве. Там есть хорошие люди»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в очередной раз заявил о желании провести повторный бой с действующим обладателем чемпионского пояса промоушена в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.