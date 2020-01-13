Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершилась со счетом 3:3.