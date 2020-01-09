Медведев вывел Россию в полуфинал Кубка ATP

В четвертьфинальном матче Кубка ATP Россия – Аргентина Д. Медведев одержал нелёгкую победу над Д. Шварманом, что позволило нашей сборной повести в счёте в серии 2:0, одержав в ней досрочную победу.