Официально: Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда из «Зальцбурга»

Как сообщает официальный сайт «шмелей», норвежец присоединится к коллективу Люсьена Фавра третьего января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.